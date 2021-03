Russia: Google paga sanzione per mancata eliminazione informazioni vietate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di gestione di Google ha pagato una multa di 3 milioni di rubli (34 mila euro) per non aver rimosso informazioni proibite dai risultati di ricerca. È quanto riferisce il Garante per le comunicazioni della Federazione Russa, Roskomnadzor. "Google ha pagato una multa di 3 milioni di rubli per il mancato rispetto dei requisiti della legislazione sulla protezione dei cittadini dai contenuti dannosi", si legge nel comunicato. Il tribunale ha inflitto la sanzione a Google il 17 dicembre 2020. (Rum)