Covid: nel Lazio media di 18/20 mila vaccini al giorno, oltre 600 mila totali

- Nel Lazio viene somministrata una media di 18/20 mila vaccini anti Covid al giorno. Oggi sarà superata la quota delle 600 mila vaccinazioni somministrate totali, che rappresentano oltre il 10 per cento della popolazione nel Lazio. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. In particolare sono stati già vaccinati 200 mila over 80, 55 mila personale della scuola, 26 mila personale forze dell'ordine, oltre 7 mila super fragili. Inoltre, al via questa mattina le vaccinazioni per pazienti autistici gravi e caregiver. "Nel Lazio - continua l'assessore D'Amato - abbiamo vaccinato tutto il personale sanitario: il Lazio ha un quinto in meno di vaccinati non sanitari rispetto a Lombardia. La priorità sono i vaccini non dobbiamo perdere tempo, aspettiamo comunicazioni per le consegne di aprile e maggio. Non possiamo fermare la macchina adesso", conclude l'assessore. Per quanto riguarda i caregiver dei soggetti in assistenza domiciliare integrata sottoposti a ventilazione meccanica assistita possono prenotare la vaccinazione chiamando il numero 06/164161841. E' stata emanata la circolare su presa in carico dei disabili gravissimi per la vaccinazione. (Rer)