Rpt-Governo: oggi alle 17 riunione a palazzo Chigi con Draghi, sette ministri, Iss e Cts

- Ripetizione con titolo corretto.Oggi alle 17 si tiene a palazzo Chigi una riunione per un primo esame sul recente parere del Comitato tecnico scientifico (Cts) in merito alle nuove misure di contrasto alla pandemia. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. Parteciperanno il presidente del Consiglio Mario Draghi, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, il segretario generale di palazzo Chigi Roberto Chieppa, il capo di gabinetto Antonio Funiciello, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il direttore del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. (Com)