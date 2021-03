Decreto Sostegno: Crippa (M5s), non perdere altro tempo, 32 miliardi fermi al palo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle "è una forza seria e lo ha dimostrato permettendo la formazione di questo governo, a cui ha dato fiducia, ma non ha firmato una cambiale in bianco. Infatti, abbiamo consentito l'avvio dell'esecutivo Draghi per poter dare risposte celeri alle esigenze urgenti dei cittadini, legate alla crisi economica ma, siamo a marzo inoltrato, e ancora non sono arrivati i ristori per le categorie più colpite". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa. "Abbiamo votato, lo scorso 20 gennaio, uno scostamento di bilancio da 32 miliardi varato dal precedente esecutivo ma, anche a causa dell'assurda crisi di governo portata avanti da Matteo Renzi, i ristori sono completamente fermi al palo. Gli ultimi aiuti - ricorda Crippa - risalgono al decreto Natale, varato dal governo Conte, con i contributi che sono arrivati direttamente e, in breve tempo, sui conti correnti dei richiedenti. Oggi siamo al 10 Marzo e ancora non vede la luce il decreto Sostegni. Chiediamo di accelerare e di non perdere altro tempo, tenendo in considerazione le perdite di fatturato dell'intero 2020, rispetto al 2019, per disegnare un intervento più aderente alla realtà", conclude Crippa. (Com)