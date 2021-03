Sanità: M5s, approvazione Aifa su terapia genica per Sma ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con estrema soddisfazione l'approvazione della rimborsabilità della terapia genica per il trattamento della Sma (Atrofia muscolare spinale) di tipo 1 e l'impegno per mettere a disposizione il farmaco anche per i bimbi con più di sei mesi fino a 21 chili, come già avviene in molti paesi europei. La Sma è una malattia rara genetica che senza un trattamento adeguato può portare alla morte entro i due anni di vita. Il farmaco sperimentale restituisce una luce di speranza per tutti i bimbi malati e le loro famiglie ecco perché a metà gennaio avevamo depositato una interrogazione volta ad estendere la platea degli aventi diritto e un disegno di legge proprio con questo obiettivo. Questa richiesta e’ oggi finalmente realizzata". Lo affermano, in una nota congiunta, le senatrici del Movimento conque stelle Mariolina Castellone, Felicia Gaudiano, Patty L'Abbate ed Elisa Pirro.(Com)