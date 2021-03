Vaccini: Casasco (Confapi), fondamentale coniugare salute e attività produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Coniugare la salute e le attività produttive è fondamentale. Le due cose non sono disgiunte”. Lo ha sottolineato Maurizio Casasco, presidente di Confapi, nella conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia. “Temiamo moltissimo le varianti, prima riusciamo a vaccinare tutti meno contagi avremo, meno contagi avremo, meno varianti avremo”, ha osservato Casasco, che ha concluso: “È una corsa contro il tempo non è questione di priorità, di una categoria rispetto a un'altra ma di velocità. Abbiamo un mese, un mese e mezzo. I vaccini arriveranno e la Lombardia deve essere organizzata in questo senso e andare nelle industrie e nelle aziende a vaccinare. Le aziende devono essere un luogo sicuro, garantire la salute a chi lavora, garantire il lavoro, i posti di lavoro e garantire la produttività". (Com)