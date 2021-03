Lavoro: Matrisciano (M5s), da commissione Senato ok a ddl delega su assegno unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Lavoro del Senato ha reso all'unanimità parere favorevole, in sede referente, al ddl di delega su "riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico delle famiglie italiane, attraverso l'assegno unico e universale". Lo rende noto la presidente della commissione Lavoro del Senato Susy Matrisciano (M5s). "Si tratta di uno snodo importante – afferma – nell'iter per l'approvazione della legge, che introduce un intervento atteso da tempo. Ringrazio i commissari per l'impegno. Attraverso questa misura, elaborata dal governo Conte II, le famiglie italiane potranno beneficiare di un importante sostegno economico, oggi più che mai fondamentale, che può incentivare il lavoro delle donne e sostenere la natalità nel nostro Paese".(com)