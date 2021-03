Imprese: distributori carburanti, dal 30 marzo le domande per richiedere il contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 12 del 30 marzo 2021 e fino alle ore 12 del 18 maggio 2021 le Pmi titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade potranno richiedere il contributo previsto per il periodo d'emergenza Covid. E' quanto prevede il decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico pubblicato oggi, che stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per richiedere l'agevolazione. La misura - riferisce una nota - prevede l'erogazione di un contributo alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburante nelle autostrade, commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. La dotazione finanziaria stanziata dal decreto Rilancio per l'intervento è pari a 4 milioni di euro. (Com)