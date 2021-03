Droga: Mascaretti (Fd'I), otto arresti a Milano per maxi traffico, mantenere alta l'attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli arresti di oggi della Guardia di Finanza a Milano legati a un maxi traffico di droga hanno messo in luce per l'ennesima volta un fenomeno fortemente presente nella nostra città, su cui occorre mantenere alta l'attenzione". Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Milano. "Il tema dello spaccio di droga a Milano coinvolge moltissimi quartieri della città, con vere e proprie piazza di spaccio a cielo aperto, penso alle Colonne di San Lorenzo o alla stazione Centrale. Occorre mantenere alta l'attenzione, visto che sono sempre di più le situazioni di insicurezza e pericolo che coinvolgono i residenti e commercianti di molti quartieri", sottolinea Mascaretti, che prosegue: "Occorre aumentare il presidio da parte dell'amministrazione comunale e intervenire sulle situazioni a rischio. È necessario inoltre lavorare sulla prevenzione e sull'informazione ai più giovani, che sono le vittime potenzialmente più a rischio dello spaccio e del consumo di stupefacenti". (Com)