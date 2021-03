Lombardia: Regione propone a governo pacchetto d'interventi da 263 milioni per programma qualità abitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Casa e housing sociale, Alessandro Mattinzoli, ha approvato le proposte progettuali da candidare per il finanziamento previsto dal "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare". I soggetti coinvolti, oltre a Regione, sono la Città metropolitana, i Comuni capoluogo e quelli con più di 60mila abitanti. Il provvedimento prevede la candidatura di due progetti di aree Aler: il primo riguarda la riqualificazione del quartiere Mazzini di Milano, il secondo il quartiere Montello di Varese e l'area dell'ex Macello-Riqualificazione energetica edifici Sap (Servizi abitativi pubblici) di Pavia. Il finanziamento complessivo chiesto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile è di circa 30 milioni di euro. "Emergono con chiarezza la volontà e l'impegno di Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore - di presentare piani coinvolgendo tutti gli enti del territorio in linea con il nostro metodo fondato da sempre sulla collaborazione istituzionale. In questo modo presentiamo al Ministero l'intero blocco lombardo di proposte per un unico obiettivo: partire dalla riqualificazione edilizia per migliorare non solo la qualità dell'abitare, la qualità di vita dei cittadini". (segue) (Com)