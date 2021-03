Lombardia: Regione propone a governo pacchetto d'interventi da 263 milioni per programma qualità abitare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" - ricorda la nota di Regione Lombardia - è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale, in un'ottica di sostenibilità e senza consumo di nuovo suolo (smart city). In questa iniziativa regionale è inoltre compreso un elenco di progetti di recupero edilizia residenziale che coinvolge ben nove province lombarde, oltre alla Città metropolitana di Milano. Progetti che rispondono ai criteri previsti dalla normativa e programmazione regionale per un totale di finanziamenti superiore a 233 milioni di euro. "La Lombardia - ha continuato l'assessore - oltre ai due progetti su Milano, Varese e Pavia, promuove e sostiene gli altri Comuni che hanno presentato i propri piani, perché fortemente convinti della necessità di un'azione sinergica con i Comuni, soprattutto quando l'obiettivo è il miglioramento delle condizioni sociali in tutti i quartieri, nessuno escluso". (segue) (Com)