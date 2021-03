Lombardia: Regione propone a governo pacchetto d'interventi da 263 milioni per programma qualità abitare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualifica del quartiere Mazzini di Milano prevede, tra l'altro, la manutenzione straordinaria degli immobili, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'eliminazione dell'amianto e l'efficientamento energetico degli immobili. Sono previsti, inoltre, spazi dedicati ai giovani, agli anziani e allo strumento casa-lavoro. Il quartiere Montello di Varese prevede, tra l'altro, la riqualifica di quattro edifici da destinare a servizi abitativi pubblici oltre che al raddoppio degli alloggi, da 8 a 17 per palazzina per un totale di 68, sempre senza ulteriore consumo di suolo, con il miglioramento della sicurezza e dell'efficienza energetica. Nell'ex ex macello di Pavia è prevista la realizzazione di un nuovo edificio con alloggi, autorimesse, cantine e spazi ad uso collettivo e servizi di prima necessità. L'edificio sarà costruito secondo i requisiti di efficienza energetica. Sempre a Pavia ci sarà la riqualificazione energetica e la manutenzione straordinaria anche negli edifici Sap di via Sicilia. (Com)