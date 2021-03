Imprese: Confagricoltura, a Immacolata Migliaccio lo "Special award" europeo per progetti innovativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immacolata Migliaccio è stata premiata oggi con lo “Special innovation award for women farmers”, promosso dal Copa-Cogeca - l’associazione delle organizzazioni agricole e cooperative della Ue - e Corteva. L’agricoltura 4.0 con l’impianto fotovoltaico su tre ettari e mezzo di serre e l’agricoltura di precisione con centraline e sensori di ultima generazione si mixano perfettamente con il suono della musica classica che, assicura l’imprenditrice “danno maggiore resistenza alle piante”. Laureata in giurisprudenza, 41 anni e due figli, Immacolata conduce dal 2010 l’azienda biologica “Ortomami” a Nocelleto di Carinola, in provincia di Caserta. “In azienda - spiega Immacolata - abbiamo aree realizzate con materiale di riciclo: pedane, bobine di cavi elettrici, cassette, barattoli, plastica, tessuti, mattonelle. E il nome Ortomami non è solo il nome dell’azienda, è il risultato della filosofia ecosostenibile aziendale: le produzioni sono coltivate con lo stesso rapporto filiale di attenzione e di amore che una mamma può avere nei confronti del proprio figlio”. (segue) (Com)