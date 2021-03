Imprese: Confagricoltura, a Immacolata Migliaccio lo "Special award" europeo per progetti innovativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prestigioso riconoscimento europeo di cui è stata insignita oggi Immacolata Migliaccio, è nato nel 2010 per premiare i migliori progetti innovativi delle aziende femminili dell’Ue, che contribuiscono in modo fondamentale a migliorare la sostenibilità del settore, pur restando competitivi. E l’impresa di Confagricoltura tra economia circolare, agricoltura sinergica, energia verde, agricoltura 4.0, riciclo, recupero di varietà antiche, biologico e agricoltura sociale, pratica l’ecosostenibilità a 360 gradi. L’agricoltura femminile rappresenta il 42 per cento della forza lavoro agricola nell'Unione europea, ma soltanto il 30 per cento ha posizioni manageriali. In Italia - ricorda Confagricoltura - dirigenti, quadri ed impiegate rappresentano il 45 per cento, mentre le lavoratrici del settore sono oltre 300mila e il 46 per cento di quelle a tempo determinato ha meno di 45 anni. Le imprese agricole condotte da donne superano le 200mila, pari al 28,5 per cento del totale. La Campania, Regione da cui proviene la vincitrice dello “Special innovation award for women farmers”, vanta il 36.2 per cento di imprese femminili. E con il 21,4 per cento è tra le regioni che vantano, in assoluto, il maggior numero di imprese femminili, preceduta solo da Puglia (23,5 per cento) e Sicilia (25,1 per cento). (Com)