Famiglia: Catalfo (M5s), assegno unico importante sostegno, ne vado fiera

- "Con il parere positivo reso dalla commissione Lavoro del Senato al ddl, che delega il governo ad adottare l'assegno unico e universale, si aggiunge un altro fondamentale tassello alle politiche di welfare del nostro Paese. Sostegno alla natalità, alla genitorialità e all'occupazione soprattutto femminile sono sempre stati alla base della mia azione di governo da ministro del Lavoro. Sono orgogliosa di aver contribuito, attraverso l'introduzione, da luglio prossimo, dell'assegno unico universale, che abbiamo finanziato nella legge di Bilancio con 3 miliardi di euro per quest'anno, 5,5 miliardi a partire dal prossimo, a definire e indirizzare scelte politiche a sostegno delle donne e delle famiglie, confluite proprio nel Family act, che ho firmato insieme alla ministra Bonetti". Lo afferma, in una nota, l'ex ministro del Lavoro e senatrice del Movimento cinque stelle, Nunzia Catalfo, componente della commissione Lavoro di palazzo Madama, dopo il parere favorevole, reso dalla commissione Lavoro del Senato in sede referente, al disegno di legge delega su "riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico delle famiglie italiane, attraverso l'assegno unico e universale".(Com)