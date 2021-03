Germania: polizia Muelheim ha ignorato estremisti di destra al proprio interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Muelheim in Nordreno-Vestfalia ha ignorato le attività di estrema destra di un gruppo di agenti, nonostante fossero talmente note ed evidenti da non poter passare inosservate e da dover innescare un'azione disciplinare. È quanto comunicato dal ministero dell'Interno del Land. In particolare, gli agenti condividevano in una chat di WhatsApp contenuti della destra radicale, xenofobi, razzisti e antisemiti. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, il gruppo era circondato da sostenitori nel reparto di appartenenza, che incoraggiavano e tolleravano tale comportamento. Per il ministero dell'Interno del Nordreno-Vesftalia, nel caso si rileva soprattutto la negligenza dei dirigenti della polizia di Muelheim, che “non hanno svolto adeguatamente i loro compiti”. (Geb)