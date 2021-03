Covid: assessore Lazio, già oltre 45 mila prenotazioni per vaccino over 70 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio al via le prenotazioni per il vaccino anti Covid agli over 70 anni. Lo ricorda l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Da questa notte già oltre 45 mila le prenotazioni per i 77-76 anni, ovvero i nati negli anni 1944 e 1945. Mentre dalle ore 00.00 del 12 marzo (venerdì) sarà possibile prenotare per gli anni 75-74 ovvero i nati 1946 e 1947. Infine, dalle ore 00.00 del 15 marzo (lunedì) per gli anni 73-72, ovvero i nati nel 1948 e 1949.(Rer)