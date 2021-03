Famiglia: Faraone (Iv), assegno unico è rivoluzione Family act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva "è nata per fare le riforme e quelle più giuste e prioritarie sono per noi quelle legate alle donne, ai giovani ed alla famiglia. Con l’assegno unico, misura strutturale e cuore del Family act, dal primo luglio ogni figlio riceverà un sostegno economico che potrà garantirgli un futuro più sereno. Continuiamo a dire, spingendo sulle scuole di formazione, sulle politiche per la parità di genere, sulla qualità dell’istruzione e sul sostegno alle mamme, che investire sulle prossime generazioni è l’unico modo per rimettere in moto l’Italia. Grazie ad Elena Bonetti ed al suo straordinario lavoro". Lo afferma in una nota il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone. (Com)