- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha convocato per venerdì 12 marzo alle ore 15, in videocollegamento, i sindacati rappresentativi del pubblico impiego: Cgil, Cisl, Uil, Cgs, Cida, Cisal, Codirp, Confedir, Confsal, Cosmed, Cse, Usb. Oggetto dell’incontro - riferisce una nota - la riforma della Pubblica amministrazione e i rinnovi contrattuali 2019-2021. (Com)