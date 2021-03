Serbia-Kosovo: portavoce Ue Stano, dopo 10 anni di dialogo è tempo di una soluzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 marzo l'inviato Ue Miroslav Lajcak è arrivato per una visita di due giorni a Belgrado, dove ha incontrato la premier della Serbia, Ana Brnabic, e il presidente della Repubblica Aleksandar Vucic. Quest'ultimo ha detto che Belgrado sostiene gli sforzi dell'inviato Ue per individuare una soluzione di compromesso per la questione kosovara. "La parte albanese non è pronta per un compromesso, ma la buona notizia è che è pronta per il dialogo. Credo che i colloqui continueranno ad aprile o maggio", ha dichiarato Vucic aggiungendo di avere avuto con Lajcak una conversazione positiva e significativa. "Lajcak mi ha illustrato le cose più importanti discusse durante le conversazioni che ha avuto a Pristina", ha detto il presidente serbo. Belgrado, ha ribadito Vucic, resta impegnata nel dialogo con Pristina ed è pronta a continuare in qualsiasi momento. "La Serbia non fissa scadenze per il raggiungimento di un accordo di compromesso, è più importante fare un accordo che raggiungere una catastrofe con soluzioni frettolose", ha sottolineato Vucic precisando che Belgrado insisterà sulla piena attuazione dell'Accordo di Bruxelles del 2013, che comprende la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. (segue) (Seb)