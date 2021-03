Serbia-Kosovo: portavoce Ue Stano, dopo 10 anni di dialogo è tempo di una soluzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato Ue Lajcak ha dichiarato che il dialogo "è fondamentale" per entrambe le parti coinvolte. Nessuno, ha detto Lajcak, ha interesse a mantenere "lo status quo". "Era importante per me venire il prima possibile dopo le elezioni per discutere del dialogo e dell'importanza del suo proseguimento dopo la formazione delle istituzioni, oltre che per informare i miei interlocutori sui dettagli del processo e sui progressi che abbiamo fatto dopo la ripresa del dialogo", ha detto Lajcak. "La Serbia ha già compiuto progressi significativi sulla via dell'integrazione europea, e il dialogo è la chiave per ulteriori progressi verso l'adesione all'Unione europea", ha osservato Lajcak. Gli Stati membri dell'Ue, ha aggiunto, si aspettano che il dialogo tra Belgrado e Pristina sulla normalizzazione delle relazioni continui in modo costruttivo. "Non abbiamo alcun interesse a mantenere lo status quo e siamo pronti a portare il processo a una conclusione positiva non appena le due parti saranno pronte", ha detto Lajcak. (segue) (Seb)