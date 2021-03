Serbia-Kosovo: portavoce Ue Stano, dopo 10 anni di dialogo è tempo di una soluzione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli incontri nella prima giornata di visita con l'ambasciatore Usa a Pristina Philip Kosnett, con il comandante della missione Kfor, generale Franco Federici e con il leader del Movimento Vetevendosje Albnin Kurti, l'inviato speciale dell'Ue ha incontrato il due marzo la presidente ad interim Vjosa Osmani, il premier uscente Avdullah Hoti, il leader dimissionario della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa, il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Enver Hoxhaj e il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj. Il leader del movimento Vetevendosje Albin Kurti, probabile nuovo premier del Kosovo, ha incontrato il primo marzo a Pristina l'inviato speciale Ue. "Ho ribadito ancora una volta che noi abbiamo vinto le elezioni e il nostro programma sarà incentrato su giustizia e occupazione, e ora siamo nel mezzo della pandemia del Covid-19. Non siamo contro il dialogo ma vogliamo colloquio basati su principi e ben preparati", ha chiarito Kurti parlando all'emittente televisiva "T7" dopo il colloquio con Lajcak. "Il dialogo non può essere la nostra prima o seconda priorità, in quanto abbiamo giustizia e occupazione. Non nego l'importanza del dialogo, per l'Ue, il Kosovo e la Serbia, così come per la regione balcanica, ma la cosa più importante è che questo dialogo sia ben preparato. Il dialogo dovrebbe essere sincero e senza le pressioni del tempo, ma rimaniamo impegnati ad un dialogo sostanziale", ha dichiarato il leader del movimento Vetevendosje. (segue) (Seb)