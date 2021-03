Kosovo-Serbia: Kurti (Vetevendosje), dialogo si basi su reciproci benefici per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo fra Kosovo e Serbia deve essere preparato al meglio e basato su principi che portino benefici ai cittadini di entrambi i Paesi. Lo ha detto Albin Kurti, presidente del movimento Vetevendosje, e candidato alla carica di primo ministro del Kosovo durante un incontro con il rappresentante speciale norvegese per i Balcani occidentali, Arne Sannes Bjornstad, e l'ambasciatore norvegese a Pristina, Jens Erik Grondahl. Kurti ha anche affermato di voler formare un nuovo governo il prima possibile e che il suo compito più urgente sarà distribuire i vaccini contro il Covid-19. Ieri il portavoce dell'Unione europea, Peter Stano, intervistato dalla stampa serba, ha detto che è "arrivato il momento" di raggiungere una conclusione positiva nel dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Ue. Stano ha così commentato il decimo anniversario dall'avvio del processo di dialogo facilitato da Bruxelles. "Dopo 10 anni di dialogo è tempo di andare avanti e portare a termine con successo il processo", ha osservato Stano aggiungendo che questi anni hanno visto pieno accordo sul fatto che il dialogo non ha alternative e che deve proseguire. "L'obiettivo del dialogo era di avvicinare le parti a un futuro europeo. Quindi, sia per Belgrado che per Pristina, devono essere fatti dei progressi sul loro cammino europeo. La strada europea passa attraverso il dialogo", ha detto Stano. (segue) (Alt)