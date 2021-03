Kosovo: ministra Esteri Haradinaj-Stublla si dimette dopo accuse di brogli elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il leader dell'Aak, l'ex premier Ramush Haradinaj, ha invitato le istituzioni giudiziarie a indagare su eventuali irregolarità elettorali, sottolineando l'importanza del pluralismo e della democrazia interna all'interno del suo partito. "Manipolatori, chiunque essi siano e per qualunque interesse, auguro loro una punizione meritata", ha affermato. In un post su Facebook, Haradinaj-Stublla ha descritto l'uscita dall'Aak come qualcosa che "non avrebbe mai pensato di fare". Tuttavia, l'ex ministro ha aggiunto di essere "in pace" per "aver lasciato la presenza tossica di alcune persone che fanno dell'Aak un partito irriformabile, e del suo leader isolato Haradinaj". Haradinaj-Stublla in precedenza è stato consigliere di Haradinaj durante il suo periodo come primo ministro tra il 2017 e il 2019. È stata nominata ministra degli Esteri il 3 giugno 2020, diventando la prima donna a ricoprire la carica a tempo pieno in Kosovo. (Alt)