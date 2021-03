Kosovo: Besnik Tahiri nominato ministro degli Esteri ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro uscente Avdullah Hoti ha nominato Besnik Tahiri come ministro degli Esteri ad interim dopo le dimissioni da parte di Meliza Haradinaj-Stublla. Quest'ultima ha annunciato ieri le sue dimissioni dalla carica di ministro degli Affari esteri e della diaspora del Kosovo e ha fatto sapere che lascerà anche il suo partito, l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). Haradinaj-Stublla è stata accusata di brogli elettorali in particolare dal portale di informazione "Insajderi" secondo cui il marito, Dardan Stublla, avrebbe corrotto i commissari elettorali per aiutarla a vincere un seggio all'Assemblea nazionale del Kosovo. Il portale ha anche fornito una presunta registrazione di "intercettazioni telefoniche" di una conversazione tra Stublla e un commissario di seggio. (segue) (Alt)