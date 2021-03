Nord Macedonia: premier Zaev, Balcani non sono più "una bomba a orologeria" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda su una possibile unione fra Albania e Kosovo, più volte menzionata da alcuni leader kosovari, Zaev ha replicato dicendo che quello "non è il futuro" che i cittadini chiedono, perché il futuro della regione è nell'Unione europea. "L'Europa senza frontiere, l'Europa dove le persone lavorano, cooperano e comunicano tra loro: sono convinto che queste idee (di unificazione fra Kosovo e Albania) siano idee di individui, di una minoranza e non avranno un futuro perché credo che il nostro futuro sia migliorare la cooperazione. Una parte di noi la chiama Mini Schengen, qualcuno la chiama avanzamento della cooperazione regionale. Sotto gli auspici dell'Europa stiamo sviluppando il processo di Berlino, che davvero offre un'opportunità per un'eccellente collaborazione", ha detto Zaev. (segue) (Seb)