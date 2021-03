© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Italia resta di grande importanza la stabilità dei Balcani occidentali. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in audizione presso le Commissioni Difesa di Senato e Camera. Guerini ha evidenziato “l’impegno della missione Kfor in Kosovo, il cui comando passerà brevemente all’Ungheria nei prossimi mesi, per poi tornare all’Italia”. (Res)