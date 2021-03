Montenegro: Covid, approvate nuove misure contro l'aumento dei contagi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini montenegrini, gli stranieri con residenza permanente o temporanea in Montenegro, nonché gli stranieri non residenti, a meno che non entrino dalla Bosnia Erzegovina, Serbia, Kosovo o Albania, devono presentare un risultato negativo eseguiti non oltre le 48 ore precedenti all'ingresso. In alternativa può essere presentato un test sierologico positivo agli anticorpi non più vecchio di un mese. Galic ha aggiunto che queste misure dureranno per i prossimi sette giorni. La ministra della Salute, Jelena Borovinic Bojovic, ha annunciato che le capacità ospedaliere sono state aumentate su tutto il territorio del Montenegro. (segue) (Seb)