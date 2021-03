Brasile: Lula, io vittima della più grande menzogna giudiziaria nella storia nel Paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Jair Bolsonaro, per parte sua, si è detto non sorpreso dalla sentenza della Corte suprema. “Il giudice Fachin ha un forte legame con il Pt, non siamo sorpresi da una decisione in questo senso”, ha detto Bolsonaro in un'intervista alla “Cnn”. Rispondendo a una domanda su una possibile candidatura di Lula alle elezioni generali del 2022 Bolsonaro ha dichiarato: “Quella del Partito dei lavoratori è stata una amministrazione catastrofica (…). Credo che il popolo brasiliano non voglia avere un candidato così nel 2022, figuriamoci pensare a una sua possibile elezione”. (Brb)