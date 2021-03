Covid: Confesercenti a “Nova”, con chiusure fine settimana rischio distruggere potenziale produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Confesercenti, Mauro Bussoni, ha detto che la chiusura delle attività nei weekend “avrebbe chiaramente delle forti ripercussioni economiche, soprattutto sui pubblici esercizi ma anche sui negozi”. In un’intervista ad "Agenzia Nova", Bussoni ha voluto sottolineare come la “salute pubblica” sia prioritaria “ma dobbiamo cambiare modello: ormai è evidente che chiudere le attività, a fronte dei magri ristori arrivati finora, non è una soluzione sostenibile a lungo termine. Dodici mesi di ‘start e stop’ - ha aggiunto - hanno avuto un impatto gravissimo sulle attività, in particolare su commercio e turismo”. Alla luce della situazione, secondo Bussoni, “si rischia di distruggere il potenziale produttivo di interi comparti e scaricando il peso della pandemia solo su una parte della società”. (Rin)