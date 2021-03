Speciale infrastrutture: Buia (Ance), puntare su manutenzione e semplificare procedure per far ripartire i cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery plan "rappresenta un'occasione unica per gettare le basi di una ripresa duratura, non solo nel settore delle costruzioni ma dell'intera economia". Lo ha sottolineato il presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia, in audizione nelle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo Buia, prima di tutto "dobbiamo puntare sulla manutenzione e semplificare le procedure per far ripartire i cantieri. Sul piano delle infrastrutture - ha sottolineato - è necessario intervenire rapidamente, oltre che sulle nuove opere, sul patrimonio obsoleto, spesso degradato e inefficiente, adottando urgenti misure di messa in sicurezza, ammodernamento e adattamento ai cambiamenti climatici delle strutture esistenti. Occorre dunque far partire un grande cantiere della manutenzione - ha spiegato - indirizzata verso la sostenibilità delle infrastrutture". (Rin)