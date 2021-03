Speciale infrastrutture: Ferro (Ice), Pnrr può dare nuovo impulso al posizionamento del Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha accelerato considerevolmente alcuni trend, come le misure di distanziamento che hanno spostato i consumi verso i canali digitali o l’accelerazione dello spostamento del baricentro del commercio internazionale verso Oriente: nel 2021 ci sarà l’opportunità di un nuovo multilateralismo, con un rinnovato ruolo dell’Europa. Così il presidente dell’Ice, Carlo Ferro, durante la sua audizione alla Camera. Ricordando le iniziative dell’Agenzia a sostegno di comparti strategici come il sistema fieristico o le piccole e medie imprese, Ferro ha affermato che le risorse del Pnrr “potrebbero rendere strutturali questi interventi, espandendone la portata ad un maggior numero di mercati nel quadro del rafforzamento del Patto per l’Export e del piano per il Made in Italy”. Il Pnrr, ha concluso, può dare “nuovo impulso” al posizionamento del Made in Italy. “Il futuro dell’export dipende da qualità e innovazione, e dall’aderenza ai requisiti della domanda: il Recovery sarà tanto più efficace quanto più saprà rafforzare fondamentali del tessuto sociale come la scuola, l’università e le infrastrutture, in una prospettiva di transizione 4.0”, ha concluso. (Rin)