Speciale infrastrutture: Roma, assessora Infrastrutture, avanti con gara per riqualificazione centro anziani villa Fiorelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavori per il completamento e la riqualificazione del centro anziani di villa Fiorelli sono molto attesi dal territorio. Proprio per questo, ho seguito il procedimento fin da subito, da quando ho assunto le deleghe alle Infrastrutture". Lo scrive in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo. "Con il dipartimento Lavori pubblici abbiamo predisposto il progetto definitivo - aggiunge -, che è stato oggetto di conferenza dei servizi e delle consuete verifiche tecniche, per essere poi approvato in giunta capitolina nel dicembre del 2020, e messo a gara lavori nello stesso mese. Purtroppo la gara lanciata a dicembre è andata deserta, cosa che può capitare quando si bandiscono gare pubbliche. Ma abbiamo già superato questo problema. Il dipartimento Lavori pubblici ha riproposto una seconda gara lavori per operatori del Lazio, con prossima scadenza per la presentazione offerte il 23 marzo alle ore 12. Già la settimana scorsa sono pervenute le prime manifestazioni di interesse. L’impresa che si aggiudicherà i lavori sarà incaricata di redigere anche il progetto esecutivo. Una volta completata l’aggiudicazione dei lavori - conclude -, nei prossimi mesi avvieremo questo cantiere importante per i cittadini del quartiere Tuscolano". (Rer)