Speciale infrastrutture: Alitalia, Giovannini, vogliamo vettore nazionale robusto

- Il governo sostiene "il progetto per far partire un vettore nazionale robusto in grado di fare alleanze". Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ospite a SkyTg24 Economia, rispondendo a una domanda su Alitalia. "La partita è complessa, da Bruxelles c'è una posizione molto chiara" sulla necessità di evitare gli aiuti di Stato. "La trattativa è delicata, abbiamo avuto un incontro con Vestager e ne avremo un altro a breve termine", ha aggiunto Giovannini. (Rin)