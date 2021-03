Speciale infrastrutture: Commissione presenta strategia digitale 2030, obiettivo Europa digitalmente sovrana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione propone una bussola digitale per tradurre le ambizioni digitali dell'Ue per il 2030 in termini concreti. Tale proposta si evolve intorno a quattro punti cardinali. cittadini con competenze digitali e professionisti digitali altamente qualificati; entro il 2030, almeno l'80 per cento dei tutti gli adulti dovrebbero avere competenze digitali di base e dovrebbero esserci 20 milioni di specialisti Itc impiegati nell’Ue, con più donne che dovrebbero venire impiegate in questi lavori. Sono necessarie infrastrutture digitali sicure, efficienti e sostenibili; entro il 2030, tutte le famiglie dell'Ue dovrebbe avere connettività gigabit e tutte le aree popolate dovrebbero essere coperte dal 5G; la produzione di semiconduttori all'avanguardia e sostenibili in Europa dovrebbe rappresentare il 20 per cento della produzione mondiale; l'Europa dovrebbe avere il suo primo computer quantistico. Altro tema è quello della trasformazione digitale delle imprese: entro il 2030, tre aziende su quattro dovrebbero utilizzare il cloud di servizi informatici, big data e intelligenza artificiale; più del 90 per cento delle Pmi dovrebbe raggiungere almeno livello base di intensità digitale; e il numero di unicorni dell'Ue dovrebbe raddoppiare. Per la digitalizzazione dei servizi pubblici, entro il 2030, tutti i principali servizi statali dovrebbero essere disponibili online; tutti i cittadini avranno accesso alle loro cartelle cliniche elettroniche; e l'80 per cento dei cittadini dovrebbe utilizzare soluzioni di eID. (Beb)