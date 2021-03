Messico: ministero Finanze pronto ad alzare stime crescita, fino al 5,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accelerazione della campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus in Messico spingerà il ministero delle Finanze ad aumentare le previsioni di crescita per il 2021, fino a un tetto del 5,5 per cento. Lo ha detto il sottosegretario Gabriel Yorio in un'intervista concessa a "El Financiero Bloomberg". "Credo che, some ha detto il ministro Arturo Herrera, tra giugno e luglio, a seconda della consegna dei vaccini, potremmo avere 80 milioni di messicani vaccinati e questo praticamente cambia la realtà. Rivedremo le nostre cifre di crescita, ma posso anticipare che saranno comprese in una finestra tra il 5 e il 5,5 per cento", ha detto Yorio. (segue) (Mec)