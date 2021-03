Messico: ministero Finanze pronto ad alzare stime crescita, fino al 5,5 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legge di programmazione economica 2021 presentata alla fine dello scorso anno si ipotizzava una crescita al 4,6 per cento. La migliore prospettiva di crescita è per Yorio legata ai buoni segnali mostrati dall'attività economica nel quarto trimestre dello scorso anno, e alla prontezza e velocità con cui procede la campagna vaccinale in Messico. Il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, ha ricordato il funzionario, ha nel portafoglio contratti con case di produzione di vaccini con oltre quattro laboratori, e da febbraio il ritmo di consegna dei prodotti è andato accelerando. (segue) (Mec)