Messico: ministero Finanze pronto ad alzare stime crescita, fino al 5,5 per cento nel 2021 (5)

- La Banca mondiale (Bm), nel rapporto sulle prospettive economiche per l'America latina pubblicato a inizio gennaio, prevede una crescita del 3,7 per cento. L'ipotesi di crescita è sostanzialmente legata a un "miglioramento delle esportazioni" che dovrebbe progredire di pari passo con una ripresa dell'economia negli Stati Uniti e con l'esaurirsi delle incertezze commerciali dopo l'entrata in vigore, a metà del 2020, del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (Usmca, United States-Mexico-Canada Agreement). La ripresa dovrebbe proseguire anche nel 2022, ma a un ritmo più contenuto, il 2,6 per cento. (segue) (Mec)