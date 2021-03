Energia: Eni chiude accordo con partner per riavvio impianto Gnl di Damietta in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni annuncia di aver chiuso oggi con la Repubblica araba d’Egitto, la Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc), la Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas) e la società spagnola Naturgy l’accordo firmato lo scorso dicembre, che prevede il riavvio dell’impianto di liquefazione di Damietta in Egitto, la risoluzione amichevole delle dispute pendenti di Union Fenosa Gas e Segas con Egas e la Repubblica d’Egitto e la ristrutturazione societaria della stessa Union Fenosa Gas, i cui asset sono stati ripartiti fra i soci Eni e Naturgy. Stando al relativo comunicato stampa l’impianto di liquefazione, di proprietà della società Segas (50 per cento Eni, 40 per cento Egas e 10 per cento Egpc), con una capacità di 7,56 miliardi di metri cubi all’anno, fermo dal novembre del 2012, ha ripreso la produzione: lo scorso 22 febbraio è stato effettuato il primo carico di gas naturale liquefatto, seguito poi da un secondo il 4 marzo, mentre il terzo, che è attualmente in fase di carico presso l’impianto, sarà commercializzato direttamente da Eni all’interno del proprio portafoglio clienti in Europa. (segue) (Com)