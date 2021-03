Sport: Gelmini, vicenda Lugli assurda e vergognosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia di Lara Lugli, pallavolista citata per danni per ‘colpa’ di una gravidanza, è assurda e vergognosa. Ma è così difficile smettere di chiedere alle donne di fare una scelta tra carriera o famiglia? Mettere al mondo un figlio è un dono. Questa vicenda ci ricorda, ancora una volta, quanto sia necessario portare avanti la battaglia per i diritti delle donne. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Rin)