Libia: Italia accoglie con “grande soddisfazione” fiducia parlamento a governo Dabaiba (2)

- Secondo il ministero degli Esteri italiano, “il raggiungimento di questi obiettivi appariva difficile fino a pochi mesi fa e per questo l'Italia ringrazia e ribadisce il proprio sincero apprezzamento per gli incessanti sforzi delle Nazioni Unite e dell'inviato speciale del segretario generale Onu Jan Kubis per la pace e la stabilità in Libia”. La Farnesina infine aggiunge: “Nel solco dei profondi legami storici e di amicizia che uniscono i nostri Paesi, l'Italia resta accanto al popolo libico ed è pronta a collaborare con l'autorità esecutiva unificata ad interim e a sostenerla, nel solco del percorso delineato dal Processo di Berlino, nelle prossime fasi della transizione istituzionale e nel perseguimento di alcuni obiettivi prioritari, quali la tenuta delle elezioni il 24 dicembre 2021 e la concreta attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco, a partire dal completo ritiro di tutti i combattenti e mercenari stranieri dal Paese, l’avvio di un processo di riconciliazione nazionale e la fornitura dei servizi essenziali alla popolazione libica”. (Com)