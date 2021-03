Roma: Pelonzi (Pd), verso Angeli nessuna offesa di genere, Raggi l'ha scelta per immagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci mancherebbe altro che volessi essere offensivo nei confronti di Federica Angeli in quanto donna, se fosse stata un uomo avrei detto showmen invece di showgirl". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Giulio Pelonzi, replicando alle accuse del M5s rispetto a quanto detto in commissione Urbanistica riferendosi alla delegata alle periferie di Roma, Federica Angeli. "Rinnovandole la mia stima per quanto ha fatto come giornalista d'inchiesta - ha aggiunto -, ritengo che sia stata presa dalla sindaca Raggi in squadra più per motivi di immagine in vista della campagna elettorale che per le capacità amministrative, tant'è vero che i risultati non si vedono e invece Roma, oggi, ha bisogno di risposte sulle opere pubbliche". (Rer)