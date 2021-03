Puglia: oggi la presentazione del Premio Letterario "Stefano Fumarulo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il garante Stefano Rossi: "Quando Corrado Berardi è venuto a proporci un concorso letterario riservato a persone private della libertà, non abbiamo avuto dubbi sull'efficacia dell'azione, corroborata dall'essere intitolata alla memoria di Stefano Fumarulo, con cui abbiamo sempre svolto attività insieme, sia durante la sua esperienza comunale che regionale. È importante che il premio si rivolga ai detenuti non solo per ambizioni riabilitative orientate all'educazione alla legalità, quanto piuttosto per il senso di legalità che deve pervadere l'assunzione di responsabilità che lo Stato ha nei confronti dei detenuti stessi, facendogli espiare la pena conferendo sempre maggiore significatività al tempo trascorso in carcere. È importante dedicarsi alla letteratura, alle espressioni di bellezza, alla fruizione di strumenti che siano effettivamente efficaci rispetto al percorso di chi sta espiando una pena privato della sua libertà". (Ren)