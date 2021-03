Spagna: Naturgy fornirà energia rinnovabile agli impianti della siderurgica Sidenor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda siderurgica spagnola, Sidenor, ha firmato un accordo di 10 anni con Naturgy per la fornitura ai suoi impianti di produzione di 350 Mwh all'anno di energia "100 per cento rinnovabile". Secondo quanto riferito da Sidenor in una nota, questo accordo rappresenta un ulteriore passo nell'impegno dell'azienda nella lotta contro il cambiamento climatico e per la decarbonizzazione dei suoi processi, attraverso l'uso di energia verde nei suoi impianti di produzione. Da parte sua, Naturgy ha mostrato la sua convinzione che le energie rinnovabili avranno "un ruolo molto rilevante" nella transizione energetica e questa intese "consolida l'impegno alla crescita nella vendita di energie rinnovabili a livello nazionale e internazionale". (Spm)