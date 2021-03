Covid: Bonometti (Confindustria Lombardia), apriamo le porte delle fabbriche ai vaccini, protocollo è risposta concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi Confindustria Lombardia apre le porte delle fabbriche e condivide con le istituzioni questo progetto per eseguire le vaccinazioni, questo risultato è frutto della concretezza delle persone che ci hanno lavorato che hanno saputo decidere prima e agire dopo". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia in merito ai provvedimenti assunti dalla giunta regionale con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna anti-Covid. "Questo protocollo deve rappresentare una svolta, chi non fa niente non sbaglia mai - ha aggiunto Bonometti - avremo fatto errori nel passato ma vogliamo vincere battaglia del Covid perché non possiamo rimanere inerti, questo protocollo è una risposta chiara e decisa a questo problema. I vincoli sono gli spazi dove poter fare le vaccinazioni e l'altro è la disponibilità dei vaccini". (Rem)