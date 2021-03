Covid: assessore Lazio, non abbiamo certezze su consegne vaccino, con dosi 60 mila al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio oggi viaggia ad una media di "20 mila vaccinazioni anti Covid al giorno ma ne potremmo fare 60 mila, 3 volte tanto senza grandi sforzi. Quello che manca sono le dosi. Oggi non abbiamo certezza né per le consegne di aprile e né per quelle di maggio e stiamo a metà marzo. Quindi ci devono mettere nelle condizioni di vaccinare". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, in occasione dell'avvio delle vaccinazioni anti Covid al policlinico Tor Vergata di Roma rivolte agli autistici gravi e i loro caregiver. (Rer)