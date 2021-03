Vaccini: Pavesi (dg Welfare), in Lombardia da inizio settimana prossima al via somministrazioni ai pazienti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della prossima settimana in Lombardia inizieranno a essere vaccinati i pazienti fragili, a cui il siero verrà somministrato all'interno dei reparti che li hanno in carico. Lo ha spiegato in conferenza stampa il direttore generale Welfare della Regione Lombardia, Giovanni Pavesi. "Abbiamo deciso di vaccinare intanto all'interno delle strutture ospedaliere, affidandoci ai reparti in cui sono in carico, per garantire un setting più sicuro e protetto". "Dall'inizio della settimana prossima - ha aggiunto - i reparti che hanno in carico pazienti fragili" potranno iniziare a somministrare le dosi Pfizer e Moderna, dato che i pazienti fragili sono gli unici a cui è preclusa la somministrazione di AstraZeneca. La direzione generale Welfare calcola in 350/400mila il numero di persone che rientrano nella categoria di fragili (come malati oncologici e dializzati), anche se "all'interno dei reparti - ha aggiunto Pavesi - dobbiamo capire quali sono i primi che andiamo a vaccinare". Per quanto riguarda la campagna vaccinale del personale scolastico, il direttore generale ha fatto sapere che dopo l'inizio delle somministrazioni lunedì al personale delle scuole pubbliche, "stiamo caricando anche tutti gli insegnanti delle scuole paritarie. Quindi da oggi stanno dando l'adesione tutti gli insegnanti".(Rem)