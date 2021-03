Difesa: Serbia e Repubblica Srpska annunciano esercitazioni congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia e la Repubblica Srpska, entità serba della Bosnia Erzegovina, organizzeranno nel prossimo periodo un'esercitazione militare congiunta. Lo hanno annunciato oggi il presidente di turno ed esponente serbo della presidenza bosniaca, Milorad Dodik, e il ministro della Difesa della Serbia, Nebojsa Stefanovic. In un incontro avvenuto oggi a Banja Luka, in Repubblica Srpska, Dodik e Stefanovic hanno precisato che le esercitazioni si terranno non appena le condizioni saranno soddisfatte. "Non appena si presenteranno le condizioni, e questo dipenderà anche dalla pandemia, le Forze armate della Bosnia Erzegovina e l'esercito serbo terranno un'esercitazione militare. Penso che questa sarà la prima esercitazione militare del genere", ha detto Dodik, secondo l'emittente di Banja Luka "Rtrs". L'esercitazione dovrebbe svolgersi a Manjaca, nei pressi di Banja Luka. Nel corso dell'incontro è stato anche ricordata la positiva cooperazione nel campo della formazione militare fra Serbia e Repubblica Srpska. Stefanovic ha detto che la Serbia ha interesse a investire nella Repubblica Srpska e "costruire un rapporto fraterno". (Seb)