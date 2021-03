Libia: Dabaiba manterrà la delega della Difesa fino alla nomina di un ministro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo unitario libico (Gun) del premier designato Abdelhamid Dabaiba ha ottenuto la fiducia del parlamento riunito oggi a Sirte, con il sostegno di una vasta maggioranza dei deputati. Infatti, hanno votato a favore 132 deputati, mentre un unico parlamentare ha espresso parere contrario. Ieri, 9 marzo, al termine della seconda giornata di lavori presso il centro congresso “Ouagadougou” a Sirte, non era stata raggiunta nessuna intesa, dopo che i deputati libici avevano bocciato i ministri inclusi nella lista del Gun proposta da Dabaiba. L’elenco originale prevedeva 26 ministri, due vicepremier e sei ministri senza portafoglio. Dopo frenetiche discussioni e negoziazioni sulla composizione dell’esecutivo incaricato di traghettare il Paese alle elezioni fissate per il 24 dicembre, i lavori sono stati dapprima sospesi e infine rinviati a oggi, giornata che si è rivelata risolutiva per la formazione del nuovo esecutivo. (segue) (Lit)