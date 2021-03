Libia: Dabaiba manterrà la delega della Difesa fino alla nomina di un ministro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del governo unitario libico Dabaiba ha ringraziato i deputati per il voto di fiducia ottenuto oggi a Sirte, nella terza giornata di lavori del parlamento, promettendo di lavorare per “una riconciliazione nazionale”. Intervenendo dopo il voto di fiducia, Dabaiba ha chiesto di lavorare per “porre fine alle divisioni a cui ha assistito la Libia. Noi vogliamo solo una Libia unita”. Il premier ha promesso di “rispettare l’impegno e portare il Paese a elezioni nella data prevista”, ovvero il prossimo 24 dicembre. (Lit)